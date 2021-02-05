Журналісти знайшли родичів Навального під Києвом. Один з них – голова сільради

Місцеві згадують, що малим Навальний після літніх канікул вже вмів говорити по-українськи зі специфічним поліським діалектом

У селі Нове Залісся, що неподалік Києва, живе чимало родичів російського опозиціонера Олексія Навального, один з них навіть обраний старостою села.

Про це повідомляє ВВС News Україна.

«Так, я далекий родич Олексія Навального, наші діди були братами, якось так», – зазначив сільський староста Павло Навальний.

Він розповів, що його сусід на вулиці і друг Олександр Навальний – двоюрідний брат російського опозиціонера. Олександр працює водієм-далекобійником, а його дружина Наталя – у місцевій школі.

Взагалі у селі Нове Залісся, куди після катастрофи на ЧАЕС переселили чорнобильське Залісся, прізвище Навальні дуже поширене – секретарка старости Ірина Волошина у реєстрі нарахувала майже півтора десятка Навальних.

За словами родичів, Олексій Навальний, який народився у червні 1976-го, кілька перших років ріс у бабусі в Заліссі, а потім до Чорнобильської катастрофи щороку приїжджав до неї на все літо. Місцеві згадують, що малим Навальний після літніх канікул вже вмів говорити по-українськи зі специфічним поліським діалектом.

Двоюрідна тітка опозиціонера Наталя Іллівна, яка є ще й хрещеною брата Олексія Навального – Олега, телефоном розповіла журналістам, що Олексій дуже любив бігати на місцеву річку Уж.

Сільський староста Павло Навальний розповідає, що Олексій багато разів приїздив до них у село вже після переселення, зустрічався з родичами, їздив «на гробки» у Зону відчуження.

«У нас зараз всі говорять про Навального, часто згадують земляка, гордяться. Така ситуація, війна з Росією, тому всі підтримують Олексія, який протистоїть Путіну», – каже чоловік.

За його словами, у Переяславі живе Іван Навальний – дядько політика, а також його двоюрідна сестра Марина.

Тим часом секретар у старому архіві, який вивезли із чорнобильського Залісся, знайшла домовий реєстр за 1956 рік, де є дані і про домогосподарство Івана Тарасовича Навального – діда політика. Він мав дружину Тетяну Данилівну і трьох синів: Василя 1942 року народження, Івана 1945 р.н. і Анатолія 1947 р.н. Наймолодший із синів і є батько Навального. «Він закінчив військове училище після школи і виїхав до Москви», – розповідає Волошина.

Взагалі, у 1956 році у Заліссі жило щонайменше 24 родини з прізвищем Навальний.

Сам Олексій Навальний після виходу серіалу «Чорнобиль» в одному з відео зізнавався, що ця тема для нього близька.

«Чорнобиль – це історія моєї родини, у мене вся рідня по батьківській лінії з Чорнобиля. Я проводив там у селі Залісся кожне літо у бабусі. Вже після аварії (на ЧАЕС – ред.) я там був мільйон разів, на травневі свята їздив на могили родичів», – розповідав політик.

До слова, напередодні Навальний написав звернення до прихильників й звинуватив Путіна у помсті.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.