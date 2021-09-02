Путін вважає, що всі жителі Росії є його кріпаками

Путін журиться, що значна частина рабів його попередників збунтувалася і розбіглася

Мовою оригіналу

Подсознательно Путин ощущает себя помещиком, а жителей России воспринимает как своих крепостных. Об этом он уже не первый раз проговаривается, когда сокрушается, что большая часть рабов его предшественников взбунтовалась и разбежалась.

Если бы не это, у него сейчас в три с лишним раза больше крепостных было бы, и оброк бы они приносили побогаче, и на барщине работа бы быстрее шла, и в солдаты можно было бы побольше простофиль отдать.

«На протяжении прошлого века дважды рассыпалась российская государственность. После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. А потом произошло еще и крушение Советского Союза.

Надо внимательно это проанализировать, что было триггером к этим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 миллионов человек». (Это он школьникам во Владивостоке втирал).

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.