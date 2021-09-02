США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові

Президенти України та США обговорили у Білому домі тему російського газопроводу

Президент США Джо Байден «особисто гарантує» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України. Про це заявив президент України Володимир під час брифінгу у Вашингтоні.

«Поки що ми знаходимося на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, інших сторін «Північного потоку – 2» у разі його запуску, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти «Північного потоку – 2», – сказав президент України.

Зеленський додав, що в питанні енергетичної безпеки він отримав від Байдена «узагальнену підтримку».

Президент додав, що у групі підтримки України Конгресу США щодо питання «Північного потоку – 2» Україна має «стовідсоткову і навіть більше» підтримку.

Раніше повідомлялося, що США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю .

Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.