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    Економіка та фінанси

    США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові

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    Володимир Зеленський отримав від Джо Байдена &laquo;узагальнену підтримку&raquo; в питанні енергетичної безпеки - США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові

    Володимир Зеленський отримав від Джо Байдена «узагальнену підтримку» в питанні енергетичної безпеки

    Фото: president.gov.ua

    Президенти України та США обговорили у Білому домі тему російського газопроводу

    Президент США Джо Байден «особисто гарантує» запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» в разі порушень і створення небезпечної ситуації для України. Про це заявив президент України Володимир під час брифінгу у Вашингтоні.

    «Поки що ми знаходимося на тій стадії, де президент Байден особисто гарантує, що якщо з боку Російської Федерації чи з боку інших представників, інших сторін «Північного потоку – 2» у разі його запуску, якщо з боку цих країн будуть порушені якісь речі, які передбачають небезпечну ситуацію через енергетичні проблеми для України, США гарантують введення санкцій проти «Північного потоку – 2», – сказав президент України.

    Зеленський додав, що в питанні енергетичної безпеки він отримав від Байдена «узагальнену підтримку».

    Президент додав, що у групі підтримки України Конгресу США щодо питання «Північного потоку – 2» Україна має «стовідсоткову і навіть більше» підтримку.

    Раніше повідомлялося, що США обіцяють санкції, якщо Кремль використає газ як геополітичну зброю .

    Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Також Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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    Теги: Росія енергетика США газ Джозеф Байден санкції політика Володимир Зеленський президент Північний потік-2
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    США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові