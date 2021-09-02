«Рогозін особисто відправляв мене в Україну». Як Кремль нападав на Донбас
Така ось «громадянська війна»
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Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Высокопоставленный представитель власти лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде Бородая – объявить себя «народным мэром» и призвать своих сторонников ехать на войну.
Такая вот «гражданская война».
Все больше получаем важных свидетельств российской агрессии и участия Кремля в разжигании войны. Крайне важно распространять такую информацию.
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Джерело: блог Дениса Казанського