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    Думки вголос

    «Рогозін особисто відправляв мене в Україну». Як Кремль нападав на Донбас

    Дмитро Дьомушкін &ndash; російський ультраправий політик - «Рогозін особисто відправляв мене в Україну». Як Кремль нападав на Донбас
    Дмитро Дьомушкін – російський ультраправий політик

    Така ось «громадянська війна»

    Мовою оригіналу

    Известный российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин признался, что отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    Высокопоставленный представитель власти лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде Бородая – объявить себя «народным мэром» и призвать своих сторонников ехать на войну.

    Такая вот «гражданская война».

    Все больше получаем важных свидетельств российской агрессии и участия Кремля в разжигании войны. Крайне важно распространять такую информацию.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас війна Дмитро Рогозін
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    «Рогозін особисто відправляв мене в Україну». Як Кремль нападав на Донбас