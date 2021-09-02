Лавров образив Зеленського, Кулеба дав здачі

Глави МЗС України та Росії обмінялися «люб’язностями», обговорюючи «великий розум» Зеленського

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС Росії про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви «не від великого розуму», сказав, що сам Лавров «заблукав у трьох соснах російської історії». Про це Кулеба написав у Twitter.

«Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До 18 століття його держава мала одну назву: Московія. У 10 столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі», – написав міністр закордонних справ України.

Лавров раніше заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми, або про «найбрудніший у світі» російський газ, робляться «не від великого розуму».

«Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму, якщо чесно», – сказав Лавров.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм заявив, що «російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції».

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.