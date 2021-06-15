Путін знову проговорився

Чекісти люблять вбивати, як хороший кравець – шити, а кухар-віртуоз – готувати делікатеси

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Сказав, – «У нас нет привычки кого-либо убивать» – Путин опять проговорился. Чекисты убивают, действительно, не по рутинной привычке, а по призванию.

Путинская верхушка обручена с насилием. Она живет с ним бок о бок.

И это не принудительное сожительство «по привычке», а брак по любви.

Убивают они в радость, в удовольствие. Они любят убивать, как хороший портной – шить, а повар-виртуоз – готовить деликатесы.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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