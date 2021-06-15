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    Думки вголос

    Путін знову проговорився

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
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    Путін знову проговорився

    Чекісти люблять вбивати, як хороший кравець – шити, а кухар-віртуоз – готувати делікатеси

    Мовою оригіналу

    Сказав, – «У нас нет привычки кого-либо убивать» – Путин опять проговорился. Чекисты убивают, действительно, не по рутинной привычке, а по призванию.

    Путинская верхушка обручена с насилием. Она живет с ним бок о бок.

    И это не принудительное сожительство «по привычке», а брак по любви.

    Убивают они в радость, в удовольствие. Они любят убивать, как хороший портной – шить, а повар-виртуоз – готовить деликатесы.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Путін знову проговорився