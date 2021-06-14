Столтенберг послав Росії чіткий сигнал щодо вступу України в НАТО

Росія не має слова у питання того, чи бути України членом Альянсу, заявив генеральний секретар НАТО

Генсек НАТО наголосив, що не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу. Про це він заявив у понеділок на підсумковій пресконференції після саміту НАТО.

«Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України та до 30 членів НАТО вирішувати, чи вона прагне бути членом Альянсу», – наголосив він.

Столтенберг додав, що у моменти, коли настане час розгляду цього питання, Росія не матиме можливості ветувати можливий вступ України до Альянсу.

«Росія не має слова у питання того, чи бути України членом Альянсу. Вони не можуть ветувати, що робити її сусідам. Ми не повернемося в епоху сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим», – пояснив генсек НАТО.

Також Столтенберг пообіцяв Україні допомогу зі вступом до НАТО.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО, шляхом інтеграції України. За його словами, це «червона лінія» для Москви. Як пояснив очільник Кремля, якщо Україна вступить до НАТО, то час підльоту ракет до Москви зменшиться до семи хвилин.

Зазначимо, саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Раніше стало відомо, що на саміті НАТО обговорять ситуацію в Україні, де є «великі виклики».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон поговорили по телефону перед самітом НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

Також віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна хотіла б отримати ясність щодо плану дій для членства (ПДЧ) у НАТО вже в грудні 2021 року.

Раніше ексміністр пояснив, чому Україна досі не в НАТО. Клімкін каже, що насправді все не тільки від нас залежить.