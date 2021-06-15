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    Думки вголос

    Росія вже програла війну. Нам залишається її виграти

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    • Розсилка
    Росія через наш спротив, остаточно вгрузла в статус всесвітнього ізгоя - Росія вже програла війну. Нам залишається її виграти
    Росія через наш спротив, остаточно вгрузла в статус всесвітнього ізгоя
    фото з відкритих джерел

    Путін опиняється там, де його місце – на світовому смітнику

    Росія уже програла війну з Україною. Такий висновок я роблю не на основі аналізу, це радше відчуття, але це саме так. У 2014-му вони ще могли розраховувати на бліц-кріг, як у Криму. Але коли Україна вистояла у 2014-2015-му – це й стало початком російської поразки.

    Ми хотіли розпаду Росіі як наступного акту дезінтеграції імперії. Цього не сталося поки що, але до того все йде. Росія через наш спротив, остаточно вгрузла в статус всесвітнього ізгоя, з яким сідають за один стіл лише такі самі огидні монстри. Промовистий факт: ті, хто надумав зловити собі в каламуті сучасності якусь «рибку», як ото Німеччина з ПП2, вимушені хитрувати, викручуватися і виправдовуватись. Адже нинішня Раша – це пряма кишка людства, її – таку, як вона є - виключено з цивілізованого світу і вона туди не повернеться доти, поки не стане принципово іншою. І це теж маркер нашоі перемоги.

    Знову таки, не аналізую, наскільки це можливо та ймовірно, не прогнозую також термінів, але учитися всім треба у «дідуся Байдена». Лише один такий простий маневр, одна фраза сказана за кілька днів до 16 червня – зовні цілком в дипломатичних рамках – і Путін опиняється там, де його місце, на світовому смітнику, тобто. А от не буде його спільного з Байденом виходу до преси по результатах зустрічі в Женеві! Про це сказано відкритим текстом, з прямим поясненням причин: Джо не хоче, щоби увагу світової преси перехопили дурниці і третьорядні дрібниці на кшталт того, хто на кого як подивився і потиснув дикторську руку в крові та лайні. Якщо пан обгидився, то який сенс приєднуватися до нього, його, навпаки, найбільш корисно зараз позбавити ілюзій. От і полетів шкереберть весь Пу-піар, і зустріч з американським президентом з омріяної «Ялти-2» перетворилася де-факто на такий собі візит до слідчого – добровільний, але то поки що.

    Лише так з Пу відтепер і треба, а головне – так з ним уже можна. І ми теж доклали дещо до цього факту – свою волю, свої жертви, свій опір.

    …Україна, її суспільна думка, тим часом, продовжує хилитатися на своїй гойдалці – від #зради до #перемог. З тими пустощами треба було б кінчати. Росія програла війну, але Україна її ще не виграла. Трапляються такі парадокси. Втім, чого тільки з нами не траплялося…

    Джерело: Блог Сергія Тихого

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    Теги: Росія війна Путін Україна
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    Росія вже програла війну. Нам залишається її виграти