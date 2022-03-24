Путінська диктатури ставить під загрозу виживання людства
Цивілізований світ має вжити адекватні заходи самозахисту
Мовою оригіналу
Володин, стараясь попасть в настроение хозяина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».
Путин, принимая подачу: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»
Соединяем цитаты: «Зачем нам такой мир, где не будет меня, Путина?». Пожилой психопат-диктатор ядерного государства хочет унести с собой в гроб весь мир. В этом квинтэссенция политики Путина.
Продолжение в России путинской диктатуры ставит под угрозу выживание человечества. Вопрос стоит так: или Путин, или жизнь на земле (миилионов людей, как минимум).
Надеюсь цивилизованный мир это уже понял и предпримет адекватные меры самозащиты.