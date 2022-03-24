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    Думки вголос

    Путінська диктатури ставить під загрозу виживання людства

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Питання стоїть так: або Путін, або життя на землі (мільйонів людей, як мінімум) - Путінська диктатури ставить під загрозу виживання людства
    Питання стоїть так: або Путін, або життя на землі (мільйонів людей, як мінімум)

    Цивілізований світ має вжити адекватні заходи самозахисту

    Мовою оригіналу

    Володин, стараясь попасть в настроение хозяина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».

    Путин, принимая подачу: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

    Соединяем цитаты: «Зачем нам такой мир, где не будет меня, Путина?». Пожилой психопат-диктатор ядерного государства хочет унести с собой в гроб весь мир. В этом квинтэссенция политики Путина.

    Продолжение в России путинской диктатуры ставит под угрозу выживание человечества. Вопрос стоит так: или Путин, или жизнь на земле (миилионов людей, как минимум).

    Надеюсь цивилизованный мир это уже понял и предпримет адекватные меры самозащиты.

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    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Путінська диктатури ставить під загрозу виживання людства