Путінська диктатури ставить під загрозу виживання людства

Питання стоїть так: або Путін, або життя на землі (мільйонів людей, як мінімум)

Цивілізований світ має вжити адекватні заходи самозахисту

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Володин, стараясь попасть в настроение хозяина: «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России».

Путин, принимая подачу: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Соединяем цитаты: «Зачем нам такой мир, где не будет меня, Путина?». Пожилой психопат-диктатор ядерного государства хочет унести с собой в гроб весь мир. В этом квинтэссенция политики Путина.

Продолжение в России путинской диктатуры ставит под угрозу выживание человечества. Вопрос стоит так: или Путин, или жизнь на земле (миилионов людей, как минимум).

Надеюсь цивилизованный мир это уже понял и предпримет адекватные меры самозащиты.

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