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Ігор Ейдман Соціолог

Путін хоче показати своїм партнерам та ворогам, що Україна втомилася від війни

glavcom.ua
Путіну вже давно ніхто не вірить

Сі давно вимагає від Путіна, щоб він зробив реальні кроки до припинення чи принаймні до заморозки війни

Слідкуйте за руками

Під час візиту до Китаю Путін видав дивну інформацію, яку вже спростувала українська влада:

«Ми чуємо зараз, що вони начебто готові до якихось переговорів. Вже й відповідальні особи, які займаються питанням зовнішньої політики і які зовсім недавно говорили, що потрібно завдати Росії стратегічної поразки на полі бою, зараз вони вже заговорили іншим голосом і вже кажуть, що треба вирішувати ці проблеми шляхом мирних переговорів. Це трансформація у правильному напрямку, за це похвалю, але цього недостатньо».

Жодних відповідальних осіб в Україні нічого схожого не пропонували. То навіщо Путін це вигадав?

Розгадка проста. Сі давно вимагає від Путіна, щоб він зробив реальні кроки до припинення чи принаймні до заморозки війни. Путін цього не хоче. Він же в неадекваті, у його шизосвіті він великий стратег усіх перехитрує та переграє.

Путін заспокоює Сі – буде тобі світ, скоро Україна здасться, і я продиктую їй свої умови. Китайці та інші партнери Путіна в це, звісно, не вірять. Не маючи можливості пред'явити якісь реальні свідчення поразкових настроїв в українському керівництві, російська влада запускає поразкову інформаційну кампанію за участю колишніх напівофіційних осіб. Ну, ви зрозуміли, про кого я. Я писав днями про внутрішньополітичні завдання цієї компанії. Але вона має, виявляється, і зовнішньополітичні цілі.

Путіну треба показати своїм східним партнерам та західним ворогам, що Україна втомилася від війни, що відомі українські речники негативно оцінюють військові перспективи своєї країни. Отже, велика ймовірність, що війна скоро закінчиться на російських умовах. Потрібно лише «відпустити ситуацію» і просто почекати кінця цієї драми.

Однак на Сході і тим більше на Заході навряд чи купляться на таке дешеве розведення.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай путін

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