Банкова пояснила, навіщо Путін намагається захопити Авдіївку

Для Путіна головне – залишитися частково на окупованих територіях і перевести війну в конфлікт меншої інтенсивності

Намагання російської армії наступати в районі Авдіївки є сигналом від Володимира Путіна глобальним елітам, що вони мають прийняти його план нової системи світобудови, коли РФ може не зважати на міжнародне право. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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«Безумовно, це не випадковість. Путіну треба довести глобальним елітам, що у нього є певні спроможності. Що або будуть прийняті його умови, тобто, щоб він не програв – це головне для Путіна сьогодні, то Путін для цього і ескалює… Ескалація потрібна Путіну, щоб довести глобальним спільнотам, щоб вони прийняли його план нового світу, де росіяни можуть поводити себе не зважаючи на міжнародне право», – сказав він.

За словами Подоляка, спроба захопити Авдіївку також має показати світовим лідерам, що у росіян є ще достатньо ресурсів для ведення війни.

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«Він їм каже: «Або ви приймете наші умови, і тоді ми залишимося на частині окупованої території і таким чином будемо вважати, що Росія перемогла, або будемо продовжувати ескалацію як таку», – зазначив він.

Також Подоляк вказав на те, що Путіну все одно, скільки загине українців та російських військових у цих намаганнях захопити Авдіївку.

«Для Путіна сьогодні головне – залишитися частково на окупованих територіях і перевести цю війну в конфлікт меншої інтенсивності, де можна проводити певні переговори, як це було після 2014 року, але з іншими умовами, бо після 2014 року Путін продовжував видавати себе за людину, яка приймає глобальні правила гри, яка дотримується міжнародного права, то після повномасштабного вторгнення Путін хоче, щоб йому дозволили не зважати на міжнародне право в повному обсязі», – сказав він.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки на Донеччині окупанти почали використовувати тактику «кротів» – щоб підібратись непомітно до позицій Збройних сил України, вони риють тунелі.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. Українська армія знищує техніку ворога під Авдіївкою.