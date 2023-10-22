Черговий ніж у спину Путіна

Схоже на те, що товариш Сі дав зрозуміти всім, в тому числі і Токаєву, що карта Путіна більше не варта надмірних зусиль та ризиків

Не встигли Токаєв і Путін повернутись з Пекіну, ще вчора щиро посміхалися один одному і тиснули руки, як Казахстан заборонив експорт 106 видів товарів до Росії.

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Ось тобі і тонкощі філософії Сходу: щойно відвернувся – засадити черговий ніж у спину. Але обов'язково при цьому продовжувати дружньо посміхатись.

Як повідомив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв, йдеться про товари, які можна використовувати у військових цілях. Під заборону потрапили дрони, чіпи, мікроелектроніка тощо.

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Схоже на те, що товариш Сі дав зрозуміти всім, в тому числі і Токаєву, що карта Путіна більше не варта надмірних зусиль та ризиків потрапити під вторинні санкції. Скільки заробили – стільки заробили, варто згортатись, щоб не почати втрачати. А «Форбс» же буквально цього серпня писав, що Казахстан вийшов на друге місце після Китаю за експортом до Росії – забезпечував російським виробництвам, в тому числі військовим, через «сірий імпорт» можливість обходити антиросійські санкції. І тут раптом такий афронт.

Це очевидно підтверджує версію, що в Пекіні за лаштунками "Пасу і шляху" дійсно велись достатньо серйозні розмови щодо переформатування союзних стосунків на цій частині континенту.