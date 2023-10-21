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Володимир Гевко Блогер

Захід більше не вірить у відмову Путіна від війни

glavcom.ua
Україна отримує все більше далекобійної зброї
фото з відкритих джерел

Кількість варіантів завершення війни звужується і залишаються найбільш деструктивні і важкі

Таємно передані Atacms свідчать про те, що Захід поволі переводить допомогу Україні від декларативної (щоб путін бачив, що саме Захід передає і відмовився від ідеї продовжувати війну) до прямої (щоб передана зброя працювала максимально ефективно, у тому числі через ефект несподіванки).

Весь цей час наші союзники допомагали нам не стільки, щоб Україна перемогла на полі бою, скільки щоб путін відмовився від ведення війни і перевести війну у якусь форму не-війни чи поганого миру, перемовин чи хз шо там вони собі планували. Припинити убивства і руйнації.

Це означає, що Захід більше не вірить у відмову путіна від війни самим фактом підтримки України політично, зброєю і грошима. Чи позитивний це факт для нас – хз, треба думати.

Для нас це означає, що кількість варіантів завершення війни звужується і залишаються найбільш деструктивні і важкі – через бойові дії і неминучі втрати. З іншого боку, ми наче всі вже з цим і змирились і прийняли як факт. Хоча, звісно, дуже шкода що дипломатія більше не працює і росія свідомо вийшла з усіх політичних процесів, аби безперешкодно завести цю катастрофу якнайдалі.

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Теги: росія зброя путін Україна

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