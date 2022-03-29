  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Путіну слід пам'ятати, що вірність рабів – справа ненадійна

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Якщо раби побачать, що &laquo;Акела схибив&raquo; і він програє &ndash; здадуть його миттєво - Путіну слід пам'ятати, що вірність рабів – справа ненадійна
    Якщо раби побачать, що «Акела схибив» і він програє – здадуть його миттєво

    Путін вирішив увійти в історію як новий Петро 1 або Сталін, засновник путінської імперії

    Мовою оригіналу

    Верность рабов или подарок на семидесятилетие

    Оказывается, Шойгу был большим поклонником и меценатом Жванецкого (об этом в ФБ Людмилы Петрушевской). Да – Жванецкого, а не Проханова с Прилепиным. Можно ли себе представить Геринга или Гимлера в качестве поклонников еврейского сатирика, всю жизнь стебавшегося над их любимым фатерландом. Вопрос риторический. А вот в российском Рейхе все возможно. Гитлеровская верхушка состояла из идейных фанатиков. А путинская – просто из беспринципных рабов и холуев. Как писал классик, сверху донизу – все рабы.

    Шойгу, как и все путинской окружение, типичный советский обыватель (видно даже по книге его скучных баек из совковой и постсовкой жизни «Про вчера»). Такого типа люди сегодня слушали Жванецкого и Высоцкого, читали Стругацких, а завтра «страха ради иудейска» писали доносы, предавали друзей; дрались в кровь за должности и квартиры.

    Они одержимы не какими-то, пусть даже бесчеловечными идеями, как большевики и нацисты. Они готовы на все ради карьеры и денег.

    Годами успех российских силовиков и высших чиновников целиком и полностью зависел от того, насколько им удавалось угодить Путину. Был он ими доволен – были новые должности и капиталы. А если гневался – их ждала отставка или даже тюрьма. Приближенные, поэтому, автоматически исполняли любые прихоти и бредовые фантазии своего пахана, даже не задумываясь о том, к чему это может привести.

    А пахан, в какой-то момент, реально сошел с ум – решил войти в историю как новый Петр 1 или Сталин, основатель путинской империи, третьего (после романовского и советского) Рейха.

    Видимо, Путин посчитал, что время для исполнения «исторической миссии» уходит, впереди маячит старость, беспомощность и смерть, тянуть нельзя, на восьмом десятке соложновато будет затевать большую войну. Сейчас или никогда. И решил сделать себе подарок на семидесятилетие – захватить Украину и обеспечить место в истории рядом с Петром и Сталиным.

    Окружение, судя по знаменитому заседанию Совбеза, немного поупиралось, но, увидев маниакальную решимость хозяина, быстро взяло под козырек.

    Однако верность рабов дело ненадежное. Если они увидят, что «Акела промахнулся», удача от хозяина отвернулась, он проигрывает – сдадут его моментально.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олександр Михельсон
    Олександр Михельсон

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путіну слід пам'ятати, що вірність рабів – справа ненадійна