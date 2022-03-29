Путіну слід пам'ятати, що вірність рабів – справа ненадійна

Путін вирішив увійти в історію як новий Петро 1 або Сталін, засновник путінської імперії

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Верность рабов или подарок на семидесятилетие

Оказывается, Шойгу был большим поклонником и меценатом Жванецкого (об этом в ФБ Людмилы Петрушевской). Да – Жванецкого, а не Проханова с Прилепиным. Можно ли себе представить Геринга или Гимлера в качестве поклонников еврейского сатирика, всю жизнь стебавшегося над их любимым фатерландом. Вопрос риторический. А вот в российском Рейхе все возможно. Гитлеровская верхушка состояла из идейных фанатиков. А путинская – просто из беспринципных рабов и холуев. Как писал классик, сверху донизу – все рабы.

Шойгу, как и все путинской окружение, типичный советский обыватель (видно даже по книге его скучных баек из совковой и постсовкой жизни «Про вчера»). Такого типа люди сегодня слушали Жванецкого и Высоцкого, читали Стругацких, а завтра «страха ради иудейска» писали доносы, предавали друзей; дрались в кровь за должности и квартиры.

Они одержимы не какими-то, пусть даже бесчеловечными идеями, как большевики и нацисты. Они готовы на все ради карьеры и денег.

Годами успех российских силовиков и высших чиновников целиком и полностью зависел от того, насколько им удавалось угодить Путину. Был он ими доволен – были новые должности и капиталы. А если гневался – их ждала отставка или даже тюрьма. Приближенные, поэтому, автоматически исполняли любые прихоти и бредовые фантазии своего пахана, даже не задумываясь о том, к чему это может привести.

А пахан, в какой-то момент, реально сошел с ум – решил войти в историю как новый Петр 1 или Сталин, основатель путинской империи, третьего (после романовского и советского) Рейха.

Видимо, Путин посчитал, что время для исполнения «исторической миссии» уходит, впереди маячит старость, беспомощность и смерть, тянуть нельзя, на восьмом десятке соложновато будет затевать большую войну. Сейчас или никогда. И решил сделать себе подарок на семидесятилетие – захватить Украину и обеспечить место в истории рядом с Петром и Сталиным.

Окружение, судя по знаменитому заседанию Совбеза, немного поупиралось, но, увидев маниакальную решимость хозяина, быстро взяло под козырек.

Однако верность рабов дело ненадежное. Если они увидят, что «Акела промахнулся», удача от хозяина отвернулась, он проигрывает – сдадут его моментально.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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