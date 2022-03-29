Можуть лише тікати. Окупанти скаржаться знайомим, як їх нищить ЗСУ (відео)

За словами загарбника, у них майже не лишилося робочих танків

Вже більше місяця триває повномасштабна війна Росії проти України

Рівень морального духу окупаційних військ вже біля нуля. Служба безпеки України перехопила нову розмову окупанта з товаришем, де той скаржиться, що в перші дні війни вони бігали по полях «как позорные крысы», оскільки навіть їхні командири не знають, які насправді в них цілі та завдання.

Окупанти дають один одному поради «не геройствуй и не высовывайся, будь с головой!», вони перелякані і прагнуть лише відступати.

«Зараз їх відтіснили з Миколаєва та добивають під Херсоном, тіла загиблих забрати не можуть, дати відсіч немає чим, оскільки залишилося декілька танків і тому вони відступають.

«Стыдно, позорно просто понимаешь? Мы поехали к Николаеву, еб*шим его, уже, бл*, боевые колонны выстроились, артиллерия наша ху*рит, мажет, еб*шит... Они начали в ответку ху*ть, мы только успевали съе*ся», – розповідає «сміливець» своєму товаришу.

На кожного з них обов’язково чекатиме покарання! І доказів цих тяжких злочинів вже зібрано достатньо», − запевнили у СБУ.

Увага! Ненормативна лексика!!!

Нагадаємо, воєнне вторгнення РФ можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирного українського населення.

Служба безпеки України перехопла розмову загарбників у Тростянці (Сумська область) між двома офіцерами окупаційної армії, один з яких віддав наказ знищити кілька українських сіл.