Можуть лише тікати. Окупанти скаржаться знайомим, як їх нищить ЗСУ (відео)
Вже більше місяця триває повномасштабна війна Росії проти України
Рівень морального духу окупаційних військ вже біля нуля. Служба безпеки України перехопила нову розмову окупанта з товаришем, де той скаржиться, що в перші дні війни вони бігали по полях «как позорные крысы», оскільки навіть їхні командири не знають, які насправді в них цілі та завдання.
Окупанти дають один одному поради «не геройствуй и не высовывайся, будь с головой!», вони перелякані і прагнуть лише відступати.
«Зараз їх відтіснили з Миколаєва та добивають під Херсоном, тіла загиблих забрати не можуть, дати відсіч немає чим, оскільки залишилося декілька танків і тому вони відступають.
«Стыдно, позорно просто понимаешь? Мы поехали к Николаеву, еб*шим его, уже, бл*, боевые колонны выстроились, артиллерия наша ху*рит, мажет, еб*шит... Они начали в ответку ху*ть, мы только успевали съе*ся», – розповідає «сміливець» своєму товаришу.
На кожного з них обов’язково чекатиме покарання! І доказів цих тяжких злочинів вже зібрано достатньо», − запевнили у СБУ.
Увага! Ненормативна лексика!!!
Нагадаємо, воєнне вторгнення РФ можна характеризувати як каральну операцію зі знищення мирного українського населення.
Служба безпеки України перехопла розмову загарбників у Тростянці (Сумська область) між двома офіцерами окупаційної армії, один з яких віддав наказ знищити кілька українських сіл.