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Ігор Ейдман Соціолог

Рівність у підлості. Путінська Росія повторює шлях гітлерівської Німеччини

glavcom.ua
Путін копіює Гітлера

Незабаром на всіх сценах країни – нова драма Прилепіна: «Путін та пічник»

Що відбувається у Росії? Гляйхшальтунг, вирівнювання. Термін з історії нацистської Німеччини, коли всі сфери життя суспільства були зрівняні в рабстві та підлості. В результаті політика, юстиція, бізнес, культура, освіта, наука, преса, література, театр стали, як віддані фюреру дисципліновані солдати, в один рівний, слухняний командам стрій.

Якщо в нацистській Німеччині гляйхшальтунг нагадував дії солдатів, то в путінській Росії він схожий на концтабірну поведінку ув'язнених. Всі сфери життя стоять в одній шерензі, причому на колінах, а охоронці з батогами проходять уздовж ряду схилених голів.

Академію наук знищено як незалежний впливовий інститут. Академіки принижені, їх статус тепер навряд чи вищий за офіціантів у їдальні адміністрації президента. У їхньому будинку господарює путінський холуй.

Бізнесмени повністю залежні від влади та чекістів, кожного з них у будь-який момент можуть обікрасти та посадити. У зв'язку з війною побори зростають, влада вимагає дедалі більшої данини, недбайливі можуть бути звинувачені в недостатньому патріотизмі і знищені.

Школі призначено роль фабрики для приготування майбутнього слухняного гарматного м'яса. Вчителі тепер – підручні не лише у фальсифікації виборів, а й у пропаганді війни. Університети на будь-яку шалену вимогу влади відповідають: «Я воль, майн Фюрер!».

Практично все талановите, яскраве в культурі та на естраді під забороною чи напівзабороною. Оригінальні творці здебільшого поїхали, залишилися штамповані попсовики, готові за гроші обслужити хоч господаря, хоч кучера, хоч його кобилу.

Ось і до театру дісталися, виганяють звідти, за практично повного мовчання колег, останніх з тих, хто не захотів крокувати строєм по команді шаленого підполковника: Назарова, Ахеджакову, Філіппенка. У театрі також Гляйхшальтунг. Незабаром на всіх сценах країни – нова драма Прилепіна: «Путін та пічник».

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна

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