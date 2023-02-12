Путін вербує шпигунів у Великій Британії – The Sun
За допомогою агентів російський диктатор планує посіяти хаос у країні, стверджують журналісти
Диктатор Володимир Путін наказав російським спецслужбам активізувати вербовку шпигунів у Великій Британії, щоб «посіяти хаос» у країні. Про це повідомляє The Sun.
Журналісти стверджують, що в їхньому розпорядженні є електронні листи від джерел, близьких до Кремля. В них йдеться про по вербування людей, які будуть здатні до диверсій за великі суми грошей.
«Мета – активізувати агентурну роботу з таємними джерелами у всіх сферах суспільства Британії, здебільшого серед державних службовців та політиків усіх рангів, зокрема тих, що засідають у парламенті», – ідеться у листі.
За словами джерела, потенційних агентів можна виявити, посиливши спостереження за дипломатичним персоналом посольства РФ.
Ексглава Мі-6 сер Річард Дірлав заявив, що ціллю шпигунів може бути і тема підтримки України.
«Вони будуть значною мірою зосереджені на Великій Британії… щоб отримати уявлення про те, що відбувається в основі уряду, про наше ставлення до війни в Україні, про наші стосунки з українцями», – вважає Дірлав.
Нагадаємо, патріарх Російської православної церкви Кирило міг у 1970-х роках шпигувати на користь Радянського Союзу у Женеві.
Також із початку війни в Україні викрито понад 600 російських агентів і шпигунів, повідомляє СБУ.
Раніше кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську «фабрику тролів» у Києві. Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії проти України та виправдовували воєнні злочини російських окупантів.
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