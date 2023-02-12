Путін всього за рік майстерно профукав Росію

Так швидко та безповоротно втратити передові позиції зможе не кожен

Ринок газу та нафти залежить від російського видобутку. Росія диктує ціни європейським країнам, успішно торгує ресурсами із країнами третього світу. Армію Росії вважають однією з найсильніших у світі. Політичний і військовий вплив Росії істотно впливає на структуру світової безпеки.

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Ринок Росії привабливий для провідних світових компаній, багато з них вкладають величезні кошти у будівництво виробничих потужностей на російській території.

Прибуток від продажу нафти, газу, кольорових та чорних металів, деревини та вугілля зростає з кожним днем.

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Це було лише рік тому. Без кількох тижнів.

Талановита людина – президент Росії Володимир Путін. Неординарний. Близький до геніальності. Адже так швидко та безповоротно втратити передові позиції зможе не кожен. Тут справжній самородок потрібен.