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    Думки вголос

    Росії більше не існує на економічній карті світу

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін так і не зрозумів, що очікує на Росію - Росії більше не існує на економічній карті світу
    Путін так і не зрозумів, що очікує на Росію

    Навіть т.зв. дружні до Росії країни змушені дотримуватися західних санкцій

    Мовою оригіналу

    Путин продемонстрировал, что среди участников экономического форума в Питере по интеллекту он вряд ли превосходит Киркорова, находится позади талибов и еще сильнее уступает обаятельному роботу Дуняше. Она, по крайней мере, не говорит таких откровенных глупостей.

    Судя по его выступлению, он так и не понял произошедшего. Он думает, что просто ряд стран ввели против России санкции, но она сможет уйти на рынки тех государств, с которыми у нее сохраняются нормальные отношения. Примерно как был европейский Общий рынок, а был рынок стран СЭВ, на котором рулил СССР.

    Однако сейчас есть только один, глобальный мировой рынок, в котором в валютной, технологической, банковской и многих других сферах ведущее положение занимают страны большой семерки. Из этого рынка, а также из мирового спорта, культуры, политики, транспорта и т.д. Россию подчистую выпилили на годы вперед. Сейчас постепенно отрубают последнее наиболее важное – экспорт энергоносителей.

    И даже т.н. дружественные России страны вынуждены в этом процессе участвовать, соблюдать западные санкции. Так придется делать Китаю, Индии и даже Казахстану, о чем заявил присутствующий на этом Форуме президент Токаев.

    Пишут, что в путинской администрации разрабатывают концепт «Остров Россия». Видимо, они там еще не знают, что этого острова больше нет на мировой экономической карте.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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