Ще мінус 200 рашистів. Свіжі дані про втрати окупантів

Від початку війни українські захисники знищили майже півтори тисячі ворожих танків

За минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 33350 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1456 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3573 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 739 (+5) одиниць,

РСЗВ ‒ 233 (+0) одиниць,

засоби ППО ‒ 98 (+1) одиниць,

літаків – 216 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 180 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 594 (+1) одиниці,

крилаті ракети ‒ 129 (+0) одиниць,

кораблі/катери ‒ 14 (+1) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2513 (+17) одиниць,

спеціальна техніка ‒ 55 (+0) одиниць.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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