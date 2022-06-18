Україна повернеться до переговорів із РФ за двох умов

Арахамія розповів, коли можуть відновитися перемовини з Росією

Україна зможе відновити переговори з Росією, коли зміцнить свої сили і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Про це «Голосу Америки» розповів народний депутат від «Слуги народу», голова переговірної групи з Росією Давид Арахамія.

Він разом із Рустемом Умеров та іншими народними депутатами відвідали Вашингтон, де в розмовах з американськими посадовцями порушили питання пришвидшення поставок зброї для України.

«Кінець серпня (коли Україна може відновити перемовини з посиленої позиції. – Ред.). Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що переговори які мали б покласти край розв’язаній Росією війні, зараз не відбуваються виключно через позицію Російської Федерації.

Раніше Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.