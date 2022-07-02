Блокада Калінінграда. ЄС піде на поступки Кремлю

Росія зможе перевозити в Калінінград товари в обмеженому обсязі

У найближчі дні Єврокомісія опублікує уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в ексклав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості. Про це повідомляє німецький журнал Der Spiegel.

За даними видання, Росія зможе перевозити в Калінінград товари, які підпадають під санкції тільки в тому обсязі, який транспортувався до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Це зроблено для того, щоб запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград і обхід санкцій ЄС. Скільки саме росіянам буде дозволено ввозити в ексклав в майбутньому, вирішить литовська митниця», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, уряд Німеччини обурений діями Литви, яка блокує транзит товарів до російського Калінінграда.

Рішення Брюсселя щодо блокади Калінінграда має бути ухвалене до 10 липня, коли набудуть чинності наступні санкції. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. «Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив», – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього – «щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і сушею».

Тепер у Вільнюсі побоюються, що будь-яке скасування санкцій може погіршити безпекову ситуацію.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті G7 27 червня заявив, що відносини з Росією не можуть повернутись на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Німецький канцлер наголосив, що усі правила, угоди, які укладалися щодо співробітництва держав, були порушені. Він зазначив, що кордони не можуть змінюватися насильницьким шляхом.

Як відомо, 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.