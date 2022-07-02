Британська розвідка розповіла, якими типами ракет Росія обстрілює Україну

У Росії стрімко закінчуються запаси сучасного озброєння

Росія використовує протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак по Україні. Це робиться через скорочення запасів більш точної сучасної зброї. Про це свідчать дані британської розвідки.

Зазначається, що аналіз записів з камер відеоспостереження показує, що ракета, яка вразила Торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року, швидше за все, належала типу Х-32. Це модернізована версія Х-22 радянських часів.

«Хоча Х-32 має кілька поліпшених характеристик в порівнянні з Х-22, вона як і раніше не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність побічної шкоди при націлюванні на райони забудови», – зазначили в Міноборони Британії.

Подальші удари 30 червня в Одеській області, ймовірно, були зроблені ракетами Х-22.

«Ця зброя ще менш точна і непридатна для нанесення точкових ударів і неодноразово призводила до жертв серед цивільного населення в останні тижні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.