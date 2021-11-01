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    Російська мафія на чолі з Путіним безсмертна?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Путін експериментує, висуваючи у владу та тестуючи представників різних угруповань нового покоління мафії - Російська мафія на чолі з Путіним безсмертна?
    Путін експериментує, висуваючи у владу та тестуючи представників різних угруповань нового покоління мафії

    Путін стримує конфлікти між російськими мафіозними угрупованнями та зберігає баланс між ними

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    Мафия бессмертна?

    Чекисты смотрели «Крестный отец», российскую власть они организовали по принципам итальянской мафии в США. Полноправными членами мафиозного сообщества могут быть только итальянцы по происхождению. В российском случае в роли итальянцев – чекисты и их агентура.

    «Итальянцы» российской мафии – это и её полновластный босс «Дон Путин», и его близкое окружение, т.н. младшие боссы: Патрушев, Сечин, Бортников, Шойгу, братья Ковальчуки, Бастрыкин, Тимченко и т.д. Из «итальянцев», то есть чекистов в значительной степени формируется и российское начальство среднего звена – соответствующее капореджиме итальянской мафии.

    Помимо полноценных «итальянцев» в мафию входят «полукровки», то есть люди очень близкие к чекистам, но не из их среды, которых настоящие «итальянцы» не считают до конца своими. В их числе – мэр Москвы Собянин и бывший президент Медведев.

    Экономические, политические и юридические дела мафии ведут наемные консильери, большинство которых не «итальянцы». Они не из чекистской братвы, но верой и правдой служат своим хозяевам. К ним относятся, например, Кириенко, Мишустин, Кудрин.

    Дон Путин и другие боссы мафии – пожилые люди. Через некоторое время они неизбежно отправятся в гонку на лафетах в сторону Новодевичьего, как это произошло в начале 80-х с Брежневым и компанией (те, правда, к Кремлевской стене поехали). Путин и его окружение помнят травматический для них опыт перестройки, когда за уходом правящих стариков развалился режим и страна. Они боятся его повторения и хотели бы со временем передать власть в руки нового поколения мафии – надежных преемников, которые сохранят ее власть и не обидят детей нынешних боссов.

    Путин экспериментирует, выдвигая во власть и испытывая представителей различных группировок нового поколения мафии: своих капореджиме-охранников, молодых консильери-технократов и даже детей боссов.

    Около пяти лет назад он назначил губернаторами четырех своих охранников: Дюмина, Миронова, Зиничева и Морозова. Эксперимент не удался. Трое из них полностью развалили работу и были вынуждены досрочно оставить должности. Остался только путинский любимчик-Дюмин, но и у него дела идут неважно.

    Параллельно мафия двигает во власть детей боссов. Патрушев-младший стал министром, а множество других детишек получили важные должности. Проект «дети» продолжается, но вызывает сильное отторжение даже в самой мафии. Нигде не любят избалованных, сытых и самодовольных мажоров.

    Большинство назначенных в последние годы и относительно успешно работающих губернаторов можно отнести к молодым консильери-технократом, не мало их и в АП, и в Совмине.

    Среди чекистов нет нормальных кандидатур на роль управленцев. Они клинически бездарны, могут только отбирать и делить, держать и не пущать. К тому же, ФСБ и другие спецслужбы тотально коррумпированы. О чем тут говорить, если первый зам главы ФСБ – уголовный авторитет по кличке Болтай-нога. Пытать они умеют, воровать тоже, любое другое дело они полностью заваливают. Это подтвердил и печальный опыт назначения путинских охранников губернаторами.

    Путин может править, только опираясь на «полукровок» и консильери-технократов. Они гораздо умнее и гибче чекистов.

    Он, как вор в законе, сдерживает противоречия между группировками и сохраняет баланс между ними. После его ухода в мафии начнется война всех против всех: чекистов, «полукровок», консильере.

    Большие проблемы для мафиозного режима неизбежны, кто бы не победил в этом противостоянии. Если победят чекисты, они быстро развалят экономику (главными экономическими советниками будут Глазьев и Хазин – смайл), а за ней страну. Если победят «технократы», они, пытаясь гарантировать себя от чекистского реванша, будут вынуждены пойти на определенную либерализацию, какую-то новую перестройку.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія ФСБ Путін путінський режим мафія
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    Російська мафія на чолі з Путіним безсмертна?