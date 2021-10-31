Росія почала панікувати: НАТО не хоче танцювати під їхню дудку

Росія не задоволена тим, що НАТО реагує на агресію проти України

Російський міністр поскаржився, що представники Альянсу постійно пропонували обговорювати під час засідань ситуацію в Україні

Кремль заявив, що «НАТО не зацікавлене у розвитку співробітництва та двосторонніх відносин із Росією». Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 31 жовтня обурився, що від Альянсу не надходить жодних сигналів про готовність відновити діалог, повідомляють російські ЗМІ.

«Ми спираємося на факти, а факти такі, що НАТО жодної взаємодії з нами не бажає», – сказав міністр.

Лавров розповів, що коли працювала Рада Росія – НАТО, представники альянсу лише хотіли «навчити нас життю», пропонуючи обговорювати під час засідання Ради ситуацію в Україні.

«От весь їх був інтерес, у нагнітанні пропаганди та в тиску на Російську Федерацію. Все, питання закрите», – поскаржився Лавров.

Глава МЗС Росії раніше заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними.

Раніше голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

Нагадаємо, Російська Федерація проінформувала міжнародний секретаріат НАТО про те, що РФ призупиняє роботу представництва при Альянсі. Відповідне рішення було прийнято через те, що організація вислала вісьмох співробітників російської місії.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль призупиняє роботу представництва при НАТО з 1 листопада. За його словами, внаслідок того, що НАТО вислала співробітників місії РФ, в країні не залишилося належних умов для, нібито, продовження дипломатичної діяльності.

Раніше Росія влаштувала «антинатовську істерію». Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що НАТО продовжує займатися мілітаризацією України, на території якої вже налічується близько десяти місць дислокації військових альянсу.

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