Російська номенклатура втомилася від конфронтації з Заходом і чекістського диктату

Демократизація може здатися номенклатурі в Росії найкращим виходом із ситуації

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Перестроечное

На первый взгляд кажется парадоксальным, но, вероятно, мы живем в предперестроечное время. Нынешняя генерация правителей России подошла к семидесятилетнему рубежу. В течение ближайшего десятилетия неизбежно начнется повторение гонки на лафетах начала 80-х..

ФБК Навального и другие участники несистемной оппозиции фактически выполняют роль «прожектора (будущей) Перестройки» и фактически формируют в обществе перестроечное сознание.

Образ врага – партийная бюрократия (тогда), коррумпированная бюрократия и связанный с ней олигархат (сейчас).

Главный раздражитель – привилегии чиновников (тогда), коррупция чиновников (сейчас).

Рецепт преодоления проблем – демократизация и гласность (тогда), демократические выборы и люстрация (сейчас).

Образ лучшего будущего – жить как на Западе (тогда), заставить власть жить по закону как на Западе (сейчас).

Как видим, разница невелика. Все эти перестроечные нарративы достаточно позитивно воспринимаются обществом, особенно молодежью. Стоит власти ослабить насилие и пропаганду, и они станут господствующими, как было во время Перестройки.

Условным Горбачевым может стать, кто угодно. Номенклатура устала от конфронтации с Западом и чекистского диктата. Демократизация может показаться ей лучшим выходом из ситуации.

Главная угроза для реализации этого сценария – приход к власти нового поколение силовиков и передача престола от Ким Ир Путина к условному Ким Чен Путину, который продолжит политику закручивания гаек.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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