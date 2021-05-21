«Євробачення-2021»: стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі

Гурт Gо-A вийде на сцену у другій половині конкурсу 22 травня

Організатори 65-го міжнародного конкурсу «Євробачення-2021» після другого півфіналу провели жеребкування фіналу музичної першості, який відбудеться 22 травня.

Так, стало відомо, під яким номером виступить український гурт Gо-A, який вийде на сцену у другій половині концерту. Тож, глядачі побачать шоу представників нашої країни під номером 17.

Першою заспіває конкурсантка з Кіпру.

Також у першій частині конкурсу виступлять: Албанія, Ізраїль, Бельгія, Росія, Мальта, Португалія, Сербія, Велика Британія, Греція, Швейцарія, Ісландія та Іспанія.

У другій частині разом із Go_A покажуть свої номери представники таких країн: Молдова, Німеччина, Фінляндія, Болгарія, Литва, Франція, Азербайджан, Норвегія, Нідерланди, Італія, Швеція та Сан-Марино, яка закриє шоу.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.