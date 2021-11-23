Російська влада реалізує щодо України стратегію під умовною назвою «Дестабілізація»

Активізація операції «Дестабілізація» очікується ближче до середини зими

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Будет ли зимняя война?

Мировые СМИ полны сообщений о готовящейся крупномасштабной зимней агрессии России против Украины. Об этом же говорят и украинские спецслужбы. Нападет ли уже этой зимой Кремль на Харьков и Одессу? Или это просто сознательный шантаж, призванный принудить руководство Украины и его западных партнеров к уступкам? Путин же признался недавно, что любит создавать «известное напряжение» на Западе. Возможно, подвод войск к украинской границе, и утечка о готовящемся наступлении – это как раз попытка создать такое «напряжение», вернее запугать западные страны.

После победы Майдана в Киеве Кремль предпринял попытку реализовать стратегию «Новороссия»; попытался расколоть Украину и сформировать на юго-востоке страны марионеточную пророссийскую республику, куда должны были войти не только Донбасс, но и Одесская, Николаевская, Харьковская и другие области этого региона Украины. Новороссия должна была пробить коридор в Крым и Приднестровье, которое стало бы ее западной границей.

Эту стратегию активно реализовывали российская армия и спецслужбы, связанные с ними структуры олигархов Малафеева и Пригожина, нанятые ими ихтамнеты, Русская православная церковь, пророссийские политические, экономические и уголовные группировки в Украине. Однако, как известно, в полной мере реализовать ее не получилось. Вместо большой, относительно развитой и стратегически важной Новороссии Кремль смог откусить совершенно не нужный ему токсичный огрызок Донбасса.

Основная причина этого поражения в том, что украинские власти и общество быстро мобилизовались и дали жесткий отпор пророссийским силам (особенно в Одессе, Днепропетровске и Харькове), а массовую поддержку местного населения проект, вопреки надеждам Кремля, не получил. В этой ситуации создать Новороссию без крупномасштабного наступления российской армии на Харьков, Одессу, Николаев оказалось невозможно. Однако на это Путин под давлением Запада не решился.

Сейчас российские власти реализуют в отношении Украины стратегию под условным названием «Дестабилизация». Если «Новороссия» была попыткой штурма украинской независимости, то «Дестабилизация» – ее длительная осада. Цель ее – через дестабилизацию Украины привести там к власти пророссийские силы или, если это не удастся, вернуться к идее Новороссии и расколоть страну. Для реализации этой задачи Кремль хочет использовать экономические и энергетические трудности, коррумпированность правящего класса, политические скандалы типа «вагнергейта», противоречия между регионами и даже коронакризис. Методы гибридные: информационные атаки, коррумпирование лиц, принимающих решения, энергетическая блокада, создание финансовых проблем из-за потери доходов от транзита газа, нарастание военного давления, нападения из пророссийских анклавов, которые должны стать катализатором дестабилизации.

В 2014 году многие наблюдатели предсказывали захват Харькова и Одессы, но Путин тогда не решился на это. Сейчас у него для такой решимости много меньше оснований, в том числе в связи с резким повышением боеспособности украинской армии. По всей вероятности, стратегия «Дестабилизация» будет проводиться всеми методами кроме полномасштабного военного наступления. Однако это не значит, что российская армия не будет в ней задействована.

Активизация операции «Дестабилизация» ожидается к середине зимы, когда Кремль, по всей видимости, попытается спровоцировать энергетический кризис в Украине и связанные с ним беспорядки. Тогда в ход пойдет российская пятая колона, ихтамнеты и террористы. А любые попытки обуздать их будут сопровождаться военным шантажом: если вы примените силу против «протестующих», мы защитим их. Российские войска, подведенные к границе Украины, сейчас служат для шантажа и вымогательства уступок, а со временем могут быть использованы как прикрытие гибридных спецопераций по дестабилизации и расколу страны.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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