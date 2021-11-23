Україна піднялася у рейтингу демократичних країн

США вперше опустилися, а Росія увійшла у список країн перехідних режимів

Україна вибула зі списку країн із неповною демократією, тоді як США вперше потрапили до цього рейтингу. Про це йдеться у щорічному звіті Міжнародного дослідницького центру International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

У звіті перераховано 160 країн. Експерти IDEA поділили всі країни на авторитарні режими; країни із перехідним (гібридним) режимом; неповні демократії; повноцінні демократії, розділені між собою на слабкі, середні та сильні.

США вперше потрапили до переліку країн із неповною демократією. Дослідники зазначили, що у Штатах зафіксовано «помітні порушення» цивільних прав, які розпочалися у 2019 році.

До цього США входили до списку країн із сильною демократією. Проте експерти стверджують, що ця держава має всі шанси знову туди повернутися.

На думку IDEA, переломним моментом для США став 2021-2022 рік. Тоді колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив під сумнів легітимність президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Окрім цього, влітку минулого року відбулися проблеми зі свободою слова на демонстраціях та зборах. У той же час країну охопили протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.

До списку держав із неповною демократією потрапили також країни ЄС – Угорщина, Польща та Словенія. Водночас, Україну викреслили з цього рейтингу, оскільки «ситуація в країні покращилася». Наразі Україна входить до списку країн із середньою демократією.

В IDEA наголосили на позитивному впливі від запровадження в Україні прозорих е-декларацій.

Цього року до переліку авторитарних держав потрапили М'янма, Афганістан та Малі. Загалом у списку 47 країн, серед них Китай, Саудівська Аравія та Іран.

У списку країн перехідних режимів – 20 держав. Зокрема, Росія та Туреччина. До демократичних країн дослідники зарахували 98 країн. Це найменша кількість країн за останні роки.

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