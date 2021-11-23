Путін добивається зустрічі з Байденом, щоб йому віддали Україну на розтерзання

Прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що готується зустріч Путіна і президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Її головною темою буде Україна і, як вважають у Москві, активність НАТО біля російських кордонів. Кремль ніяк не може змиритися з тим, що Україна – це самостійна і суверенна держава. Тому можливо, що нагнітання ситуації на Донбасі є спробою путінського режиму продемонструвати Америці свої нібито сильні позиції.

Основна ціль Путіна – знищити державність України. Поки він контролює Російську Федерацію, російський диктатор ніколи від неї не відмовиться. Саме в світлі цього потрібно розглядати всі намагання Москви добитися того, щоб Сполучені Штати і колективний Захід відмовилися від підтримки України.

В 2021 вже відбулося декілька піків нагнітання Росією ситуації на кордоні з Україною, і було дивно, якщо б Москва відмовилася від цієї своєї тактики і в наступному 2022 році.

Питання в тому, що може дати подібна зустріч, якщо вона навіть відбудеться в онлайн-форматі, і чи взагалі вона потрібна? Та чого в дійсності хоче добитися Москва?

Тут можна розглянути декілька варіантів. Путіну, який втрачає підтримку серед російського політичного істеблішменту, потрібна «димова завіса» цієї зустрічі, щоб за нею приховати своє небажання розпочинати активні військові дії щодо України, як його до цього постійно підштовхують «яструби» з найближчого оточення.

І він поки що утримується не тому, що не хоче загарбати Україну, Путін боїться відповідальності за наслідки такої геополітичної авантюри, відповідати за яку доведеться саме йому.

Другим варіантом є те, що ця зустріч необхідна Путіну для «внутрішнього споживання», щоб показати вищій російській номенклатурі, що з ним у Вашингтоні рахуються.

Бо за інформацією, яку озвучували впливові американські експерти, найбільш авторитетні радники президента США Джо Байдена не радили йому зустрічатися з Путіним, враховуючи попередню зустріч влітку цього року, яка була не зовсім на користь президента Америки.

А от в онлайн-форматі Байдену ймовірно вдасться не допустити тих помилок, які він зробив під час першого спілкування з Путіним влітку 2021 року.

У Росії намагаються видати анонсовану можливу зустріч за прелюдію якихось епохальних рішень. Але якщо вона дійсно відбудеться, то обов’язково необхідно враховувати той факт, що Москва вже виробила свою технологію розвитку відносин Путіна і Джо Байдена.

Щоб Білий дім погодився на таку зустріч, Кремль нагнітає ситуацію на кордонах Росії з Україною, або вправно вдає, що нагнітає. А після зустрічі з Росії знімаються якісь санкції. Наприклад, минулого разу США погодилися зняти санкції з «Північного потоку-2». То ж на які поблажки розраховує Путін тепер?

Адже розгойдування ситуації в Європі Москві так і не вдалося реалізувати. Польща дала жорстку відсіч Путіну і Лукашенку, на що вони явно не розраховували. Крім того, в Кремлі не очікували на таку різку реакції з боку Заходу, особливо від Сполучених Штатів і Великої Британії.

Тому Росія знову почала брязкати зброєю біля українських кордонів, сподіваючись, що їй вдасться ще щось виторгувати у Вашингтона.

Список примарних бажань у Путіна величезний. Він серйозно вважає, що американці можуть натиснути на Україну, змусивши Київ виконувати Мінські угоди так, як це бачать в Москві.

Крім цього, в Росії хочуть, щоб США та інші західні країни не допомагали українцям зі зброєю та військовим спорядженням, а найголовніше пообіцяли, що за жодних обставин Україна ніколи не стане членом оборонного союзу НАТО.

Кремлем розробляється цілий пакет планів та варіантів щодо знищення України, за принципом, якщо не те, то це, якщо не це, то інше, або третє, а інші варіанти потім. Не нападати йому не можна, нападати – вкрай небезпечно, як би так напасти, щоб начебто напав, але начебто й не нападав. Хоча відкрито і повномасштабно Росія нападати утримується, а гібридно вже давно напала ще й 2014 році.

Путін організовує для Євросоюзу одну кризу за іншою – енергетичну, міграційну, військову. Цим він ніби говорить європейцям, віддайте мені Україну, і тоді ми з вами всі проблеми вирішимо позитивно.

Але ніхто йому не віддасть на розтерзання Україну. Хоча він цього ніяк не хоче зрозуміти. На сьогодні більшість в адміністрації президента США Джо Байдена, як і він сам, на боці Української держави.

А це є запобіжником того, що будь-які промосковські рішення у Білому домі просто не пройдуть.

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