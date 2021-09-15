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    Російський фашизм відродився в Чечні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    • Розсилка
    Пам'ятник в Москві скандальному полковнику Буданову - Російський фашизм відродився в Чечні
    Пам'ятник в Москві скандальному полковнику Буданову

    Біографія будь-якого високопоставленого силовика Росії включає «геройства» на «чеченських війнах»

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    «В Чечне происходит возрождение российской армии, утверждается вера в армию, и политик, который так не считает, не может считаться российским политиком. В этом случае есть только одно определение - предатель». Это не Путин в 2021 году, это Анатолий Чубайс в 1999 о развязанной Кремлём кровавой бойне в Чечне и о тогдашних «национал-предателях» (что не мешало ему быть лидером якобы либеральной партии СПС и своим во всех либеральных медиа-гостиных).

    Вся правящая элита от системных либералов до силовиков вскормлена кровью жертв чеченских войн, именно война против Чечни, чудовищные преступления против мирных жителей этой республики сформировали психологию современной российской власти. Почитайте Политковскую, банды садистов и убийц из силовых структур, при одобрении большей части политической элиты, годами, безнаказанно убивали, пытали, насиловали жителей Чечни. А потом они перенесли эти практики в Россию. Биография любого высокопоставленного силовика включает «геройства» на «чеченских войнах». У каждого из них за спиной множество убитых и запытанных чеченцев.

    На фото памятник в Москве убийце и насильнику полковнику Буданову. Это Немцову нельзя памятник на месте гибели поставить, а ему можно. Он у российских силовиков – культовый персонаж. А то, что изнасиловал и убил девочку, это для них мелочи. У каждого из прошедших Чечню правящих карателей есть такие скелеты в шкафу.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія війна Путін путінський режим Чечня фашизм
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    Російський фашизм відродився в Чечні