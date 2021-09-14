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    Бойовики вбили на Луганщині 24-річного військового

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    Старший солдат Дем'ян Данилів&nbsp;отримав кульове поранення, несумісне з життям - Бойовики вбили на Луганщині 24-річного військового
    Старший солдат Дем'ян Данилів отримав кульове поранення, несумісне з життям
    колаж з відкритих джерел

    Напередодні від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Дем'ян Данилів

    У понеділок, 13 вересня, бойовики вбили на Донбасі 24-річного командира механізованого відділення Дем'яна Даниліва, повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

    Зазначається, що напередодні від ворожої кулі загинув уродженець Львівської області Данилів Дем'ян Петрович, 1997 року народження.

    Старший солдат Дем'ян Данилів був командиром механізованого відділення, народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району.

    Вчора, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям.

    Зазначимо, Україна передала місії ОБСЄ ноту через загострення на Донбасі: за два дні на фронті четверо загиблих і 13 поранених українських бійців.

    Також 13 вересня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів, один захисник України загинув.

    Раніше на Донбасі в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув військовослужбовець Збройних сил України Денис Герман.

    Також на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу 11 вересня загинув старший солдат Олексій Куленко з Кіровоградської області.

    Крім того, в районі проведення операції Об'єднаних сил, внаслідок обстрілів бойовиків позицій українських військовослужбовців – загинув морський піхотинець Артур Голуб.

    До слова, Зеленський оцінив імовірність захоплення України за тиждень.

    Теги: Донбас Львівщина війна смерть військові Операція Об’єднаних сил солдат
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    Бойовики вбили на Луганщині 24-річного військового