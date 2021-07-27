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    Шах і мат антивакцинаторам

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Щодня в Німеччині від коронавірусу помирає в десятки разів менше людей, ніж в Росії - Шах і мат антивакцинаторам
    Щодня в Німеччині від коронавірусу помирає в десятки разів менше людей, ніж в Росії

    В Німеччині літнім людям пояснили, що вони мають можливість вакцинуватися першими

    Мовою оригіналу

    В Германии раньше всех и почти тотально привили пожилых людей. Теперь в стране рост заболеваний, но только среди молодых, большинство которых до сих пор не привиты. А старики болеют редко, роста практически нет. Также нет роста и смертности.

    Ежедневно в Германии умирает в десятки раз меньше людей, чем в России, где, как много раз заявлял местный фюрер, давно и успешно справились с пандемией. Даже какой-то медалькой за победу над ней друг друга награждают.

    А привить стариков не догадались, как это сделали в Германии, где пожилым объяснили, что они имеют привилегию привиться первыми и глупо ей не воспользоваться. Но в России о пожилых людях никто и не подумал. Облегчили нагрузку на пенсионный фонд.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Німеччина коронавірус
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    Шах і мат антивакцинаторам