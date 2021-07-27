Шах і мат антивакцинаторам

В Німеччині літнім людям пояснили, що вони мають можливість вакцинуватися першими

Мовою оригіналу

В Германии раньше всех и почти тотально привили пожилых людей. Теперь в стране рост заболеваний, но только среди молодых, большинство которых до сих пор не привиты. А старики болеют редко, роста практически нет. Также нет роста и смертности.

Ежедневно в Германии умирает в десятки раз меньше людей, чем в России, где, как много раз заявлял местный фюрер, давно и успешно справились с пандемией. Даже какой-то медалькой за победу над ней друг друга награждают.

А привить стариков не догадались, как это сделали в Германии, где пожилым объяснили, что они имеют привилегию привиться первыми и глупо ей не воспользоваться. Но в России о пожилых людях никто и не подумал. Облегчили нагрузку на пенсионный фонд.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.