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Ігор Ейдман Соціолог

Щасливий дідусь Путін посміхається в петлі

glavcom.ua
Дідусь несе нісенітницю, а зашморг у цей час продовжує затягуватися

Поки Путін перебуває у стані щасливого незнання про свої сумні перспективи – жодних рішучих дій від нього чекати не слід

Що зараз відбувається? «Щасливого дідуся» (с) Пригожин) душать, не виводячи зі щасливого стану, щоб продовжував думати, що в нього все добре, поки зашморг остаточно не затягнеться на шиї.

Дідусь несе нісенітницю, а зашморг у цей час все затягується.

Це вигідно Україні та всьому вільному світу.

Поки Путін перебуває у стані щасливого незнання про свої сумні перспективи – жодних рішучих дій, на кшталт загальної мобілізації, мілітаризації виробництва, кадрових змін в армії, від нього чекати не слід. А найголовніше, атомними бомбами шпурлятися він у такому стані теж не буде – навіщо, «все ж й так добре».

Україна та її західні союзники з наступом не поспішають.

Удар повинен бути добре підготовлений, надійний, швидкий і нищівний. Щоб дідусь не встиг наламати дров, перед тим як з-під його ніг виб'ють табуретку.

Джерело
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Теги: путін росія війна

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