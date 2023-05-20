Путін злякався розпаду Росії

Путін змушений публічно реагувати на роботу союзників в напрямку майбутнього повоєнного демонтажу імперії на національні держави

І трохи про шизофренію: Путін вчора на нараді розповідав про «неможливість розділити російський і фіноугорський народи».

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«Что касается разобщения русского и финно-угорских народов, это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие. <...> Поэтому вот эти попытки разделить русские и финно-угорские народы, они не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал. Вот те, кто считает или думает иначе, что что-то можно там сделать, они небольшого ума».

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Ну, себе від себе відділити – це дійсно хіба через лоботомію :)

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А загалом це вже Путін змушений публічно реагувати (і приділяти цьому достатньо часу на офіційному рівні) на роботу союзників в напрямку майбутнього повоєнного демонтажу імперії на національні держави. Отже, робота вже досягла певних успіхів.

Особливо Путіна схвилювала можливість формування мордовської держави і, очевидно, відродження мордовської мови. Він заявив, що мордва одне одного неспроможні розуміти і жити разом – тільки через російську мову і російську державу тримаються купи. «...Они довольно далеко друг от друга находятся, не понимают друг друга, и в этом смысле русский язык является естественным языком не только межэтнического, но и внутриэтнического общения».

Отже, про майбутні національні держави заговорили зовні – не тільки ми, але й офіційні особи союзників. Про це заговорили всередині Росії. Про це вже заговорили в Кремлі. Тобто, ініціатива набуває реальності. І це добре, бо це безпека для нас.