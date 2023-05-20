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Який вигляд має бункер Путіна: Bild склав 3D-модель укриття

Надія Карбунар
glavcom.ua
Який вигляд має бункер Путіна: Bild склав 3D-модель укриття
Бункер складається з двох окремих тунелів завширшки шість метрів та має кілька виходів
фото з відкритих джерел

В укритті є ліфт, що йде під землю на 50 метрів

Підземний бункер російського диктатора Володимира Путіна в Геленджику складається з двох окремих тунелів завширшки шість метрів та має кілька виходів. Там є ліфт, що йде під землю на 50 метрів, а також водопровід, системи вентиляції, пожежогасіння та каналізації.

На основі матеріалів американського порталу Business Insider, який днями показав креслення бункера Путіна, та російської проектної компанії, кореспонденти Bild склали 3D-модель укриття.

Який вигляд має бункер Путіна: Bild склав 3D-модель укриття фото 1

Загальна житлова площа становить 650 квадратних метрів. Цього достатньо, щоб провести там від кількох днів до кількох тижнів.

Креслення бункера датуються початком 2010-х років. Товщина його бетонних стін сягає 38 см. Це свідчить про те, що Путін уже тоді виношував плани війни та «готувався до найгіршого сценарію».

Раніше розвідка пояснила, чому Путіна не врятують його бункери

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