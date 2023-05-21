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Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін оголосив про повне знищення Бахмута. Обіцяє всім нагороди
Путін пообіцяв окупантам держнагороди за нібито захоплення Бахмута
Фото: ria.ru

Путін привітав «вагнерівців» із нібито взяттям Бахмута

Міноборони Росії заявило про нібито повне захоплення Бахмута. Путін привітав найманців приватної військової компанії «Вагнер» та анонсував державні нагороди. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.
 
«На бахмутському тактичному напрямку внаслідок наступальних дій штурмових загонів «Вагнер» за підтримки артилерії та авіації Південного угруповання військ завершено звільнення міста Бахмута», – заявило російське міноборони.

Згодом на цю заяву відреагував російський диктатор Володимир Путін.

«Володимир Путін вітає штурмові загони «Вагнер», а також усіх військовослужбовців підрозділів збройних сил РФ, які надавали їм необхідну підтримку та прикриття флангів, із завершенням операції зі звільнення Бахмута», - повідомила пресслужба Кремля.
 
Крім того, диктатор анонсував державні нагороди для всіх причетних окупантів.
 
Зазначимо, що так само Путін вітав Віктора Януковича, коли той начебто «виграв» президентські вибори в Україні у 2004 році.

Нагадаємо, 20 травня Пригожин опублікував відео біля будівлі залізничного вокзалу в центрі Бахмута, де стверджує, ніби його найманці повністю захопили місто. Цю заяву вже спростувало Міноборони України.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео штурму ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Міністр оборони Олексій Резніков назвав втрати росіян на Бахмутському напрямку.

Читайте також: «Вагнерівці» близькі до знищення». ЗСУ пояснили заяву Пригожина про взяття Бахмута
Теги: ПВК «Вагнер» Бахмут диктатор державні нагороди путін

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