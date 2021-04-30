Шпигуноманія в Росії вже перевершила масштаби часів СРСР

Шановні вчені, якщо можете, біжіть з Росії швидше. А то потім пізно буде

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Беги, ученый, беги!

Я не знаю лично академика Ефима Хазанова, задержанного на рабочем месте и оштрафованного за перепосты Навального в ФБ. Но мы земляки и у нас множество общих знакомых. Хазанов – выдающийся ученый и достойнейший человек. Судя по его интервью, еще и очень наивный. Он считает, что его задержали случайно – «попался пост, который по инструкциям – или как хоти-те называйте – подходил», «в Facebook у меня не написано, что я академик».

Хазанов – заместитель директора крупнейшего научно-исследовательского института прикладной физики (ИПФАН), который с советских времен занимался не только фундаментальной наукой, но и исследованиями по заказу военных. Тогда они назывались закрытые «темы». Я хорошо знаю об этом от моего отца, доктора физмат наук, много лет в прошлом проработавшего в близкородственном институте, из которого ИПФАН в свое время выделился. В обоих институтах даже лаборанты имели допуск к секретности.

Сейчас шпиономания в стране покруче, чем даже в СССР. Конечно, ФСБешники, а именно они решают кого задерживать за «крамолу», пасут всех видных ученых, работающих в таких институтах, тем более руководителей. Читают их блоги, лезут в почту, опрашивают стукачей, в общем, бдят. Они давно знают, что Хазанов, мягко говоря, не в восторге от путинского режима. Да он этого и не скрывает. Не сомневаюсь, что они решили устроить академику показательную порку, демонстративно его унизить, чтобы другим неповадно было.

Хазанов сделал из этой истории такой вывод: «наверное, мне надо теперь быть поаккуратнее с тем, что связано с призывами…». Уважаемый академик, видимо, всерьез считает, что если будет осторожнее, его больше не тронут. Примерно так думали многие ученые в начале большевистских репрессий. А потом за ними пришли.

Как недавно написала «Новая газета», «ФСБ устроила охоту на ученых». Только за последнее время по липовым обвинениям в госизмене арестованы несколько почтенных профессоров: Анатолий Губанов, Валерий Митько, Александр Луканин и др. ФСБешником нужно оправдывать выделяемые им огромные деньги, расширение своих полномочий и сфер влияния. Поэтому им необходимы всё новые «шпионы», которых проще всего слепить из ученых.

Эта технология из сталинского прошлого, судя по новейшим «шпионским процессам», принята на вооружение нынешними чекистами: любой контакт ученого-секретоносителя с иностранными коллегами можно представить как измену родине.

Административное задержание академика на рабочем месте – это еще цветочки. Не удивлюсь, если, по примеру своих кумиров из НКВД, чекисты слепят какое-нибудь новое «Академическое дело» против латышских, эстонских, японских и новозеландских шпионов из числа ученых, недостаточно преданных путинскому режиму.

Так что, уважаемые ученые, если можете, бегите отсюда поскорее. А то потом поздно будет.

Апдейт. Уже после публикации поста пришла печальная новость, подтверждающая его месседж. Сегодня умер физик и политзаключённый Виктор Кудрявцев, проведший год с лишним в СИЗО по ложному обвинению в государственной измене.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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