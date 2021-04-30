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    Пандемія коронавірусу

    Пандемія у світі: понад 151,1 млн випадків Covid-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн

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    Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 179 495 осіб - Пандемія у світі: понад 151,1 млн випадків Covid-19, кількість жертв перевищила 3,1 млн
    Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 179 495 осіб
    Фото з відкритих джерел

    У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень Covid-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія

    Станом на ранок 30 квітня у світі зареєстрували 892 764 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Померли за добу – 15 142 особи. Про це свідчать дані на Worldometers.

    Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 151 143 582 випадки інфікування, з них 892 764 лише за минулу добу.

    Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 179 495 осіб, з них 15 142 за минулу добу. Побороли хворобу і вилікувалися 128,5 млн осіб.

    У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень Covid-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія

    Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту, за летальними випадками - 7-му і 2-гу позиції відповідно.

    Тим часом, станом на 30 квітня 2021 року в Україні зафіксовано 10 072 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    Теги: Росія США Франція Індія Бразилія Україна коронавірус
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