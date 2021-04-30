Словаччина оприлюднила контракт про покупку російської вакцини Спутник V

Словацький державний інститут контролю за ліками повідомив, що Росія продала Словаччині вакцину Спутник V, яка відрізняється від схваленої науковим журналом The Lancet

За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату

Міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. Документ опублікований на сайті центрального реєстру контрактів уряду.

За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату (по мільйону доз кожного компонента вакцини). Вартість двох компонентів становить $19,9 (по $9,95 за кожен).

Після закупівлі російської вакцини Спутник V в Словаччині розгорілася політична криза. Тодішній прем'єр-міністр Ігор Матович замовив для країни російську вакцину потай від інших партій. Його соратники по коаліції різко засудили такий крок. Проти використання російської вакцини також виступила президент Словаччини Зузана Чапутова.

12 березня на тлі скандалу подав у відставку міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчі. Потім про відставку оголосили міністр освіти Браніслав Грелінг, глава МЗС Іван Корчок, міністр економіки Ріхард Сулик і, врешті-решт, сам прем'єр Матович.

Скандал розгорівся з новою силою, коли Словацький державний інститут контролю за ліками повідомив, що Росія продала Словаччині вакцину Спутник V, яка відрізняється від схваленої науковим журналом The Lancet.

15 квітня президент Зузана Чапутова зажадала розсекретити договір про постачання російської вакцини.

Тим часом, китайська компанія Sinоvac підтвердила нову поставку вакцини від коронавірусу CoronaVac для України.