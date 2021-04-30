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    На окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул»

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    14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів&nbsp;поблизу окупованого села Олександрівське - На окупованій Донеччині місія ОБСЄ виявила сучасні російські броньовики «Есаул»
    14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів поблизу окупованого села Олександрівське
    Фото Укрінформ

    РФ продовжує постачати своїм незаконним збройним формуванням на сході України сучасне російське озброєння

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вперше зафіксувала на окупованій Донецької області 15 сучасних російських броньованих автомобілів УАЗ «Есаул», які виготовляються виключно на території РФ. Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 29 квітня, передає «Укрінформ».

    «Російська Федерація продовжує постачати своїм незаконним збройним формуванням на сході України сучасне російське озброєння, що виробляється лише в Росії. 14 квітня СММ вперше помітила 15 броньованих транспортних засобів УАЗ «Есаул» поблизу окупованого села Олександрівське, за 21 км від лінії зіткнення», – заявив він.

    За словами українського посла, замість того, щоб продовжувати розпалювати насильство на Сході, російська сторона має зосередити свої зусилля на виконанні своєї частини зобов’язань на безпековому треку Мінських домовленостей. Він також повідомив, що протягом минулого тижня внаслідок порушення перемир’я з боку збройних формувань РФ загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранень.

    Нагадаємо, на Донбасі за добу 29 квітня, бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових. У результаті обстрілів один наш боєць отримав поранення.

    Теги: Росія ОБСЄ АТО бойовики на Донбасі озброєння УАЗ
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