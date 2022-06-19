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    Думки вголос

    Світова бензоколонка закривається

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Максимум за рік від світової бензоколонки не залишиться каменю на камені - Світова бензоколонка закривається
    Максимум за рік від світової бензоколонки не залишиться каменю на камені

    Санкції починають знищувати експорт енергоносіїв, які здебільшого і годують російський бюджет

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    Санкции не работают? Ничего подобного. Вначале прихлопнули импорт. Он упал на 90%. Умники обрадовались: у нас профицит внешнеторгового баланса, у нас рубль растет. А тут ба-бах. Сейчас санкции начинают уничтожать экспорт, прежде всего энергоносителей, которые в основном и кормят российский бюджет. Это сложнее, чем ударить по экспорту, требует подготовки и больше времени.

    Однако мировая бензоколонка все-таки закрывается. Запад в основном отказывается от российской нефти в течение месяцев, от газа планировал отказаться в течение ближайших нескольких лет, однако Кремль своим безумным газовым шантажом сам заставляет сделать это гораздо раньше.

    Большую часть доходов от экспорта энергоносителей Россия получала Западе. Китайский и другие азиатские рынки не нуждаются в таких объемах. Тем более планирует увеличить добычу нефти Саудовская Аравия и некоторые другие страны-экспортеры. А тут еще решение G7 о предельной цене в 40-45 долларов за баррель российской нефти подоспеет.

    Запад фактически официально объявил, что прекращает делать гешефты с Россией, по крайней мере, при этом режиме. Сворачивание дел займет определенное, но не слишком долгое время.

    Где-то максимум через год от мировой бензоколонки не останется камня на камне. Чем торговать будут? Матрёшками, лаптями или балалайками?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: нафта росія окупанти санкції війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Світова бензоколонка закривається