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    Думки вголос

    У Росії ФСБ сама створює ісламістські терористичні угрупування

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    У Росії ФСБ сама створює ісламістські терористичні угрупування

    Ось такий круговорот крові та грошей у природі

    Мовою оригіналу

    Опубликовано видео с участием провокатора нижегородского УФСБ России, вербовавшего мигрантов в ИГИЛ. Вот так чекисты лепят дела, создают фиктивные исламистские ячейки, а потом эти ячейки проводят реальные теракты.

    ФСБешники их «расследуют», хватают ими же завербованных в ИГИЛ чудаков или просто убивают первых попавшихся мусульман, объявляя постфактум террористами. В результате чекисты подают себя в качестве гаранта безопасности граждан и заставляют закрывать глаза на свою безудержную коррупцию, когда у любого подполковника в загашнике - миллиарды.

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    Вот такой круговорот крови и бабла в природе (путинского государства). Чекисты - гранты не безопасности, а продолжения террора. Их миллиарды оплачены кровью и мучениями собственных граждан.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія ФСБ Ісламська держава
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