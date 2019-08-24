В Африці через спалах насильства закриті тисячі шкіл



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Одна зі шкіл у Нігерії, яку підпалили бойовики «Боко Харам»

Багато країн Західної та Центральної Африки потерпають від конфліктів.

Понад 1,9 мільйона дітей у країнах Центральної та Західної Африки не можуть ходити до школи через новий виток насильства та спричинене цим закриття шкіл.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному в п'ятницю, 23 серпня, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)

Зазначається, що станом на кінець червня 2019 року майже 9,3 тисячі шкіл у Буркіна-Фасо, Камеруні, Чаді, Центральноафриканській республіці, Малі, Нігерії, Конго та Нігері були закриті через проблеми з безпекою. Така кількість втричі перевищує зафіксований наприкінці 2017 року показник закритих шкіл, зазначається в повідомленні ЮНІСЕФ.

Безпосередні напади на навчальні заклади, так само як і постійні загрози негативно позначатимуться в довгостроковій перспективі на «дітях, сім'ях та громадах в усьому регіоні», наголосили в керівництві ЮНІСЕФ.

Багато країн Західної та Центральної Африки потерпають від конфліктів. Також у багатьох країнах активні терористичні угруповання, у тому числі й ісламістські «Боко Харам» у Нігерії та сусідніх з нею країнах, а також місцеві відгалуження міжнародних терористичних організацій «Ісламська держава» та «Аль-Каїда».

До слова, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше двох тисяч випадків захворювання на Еболу.

Джерело: DW