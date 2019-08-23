На Шрі-Ланці скасували режим надзвичайного стану



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Збройним силам Шрі-Ланки не продовжили особливі повноваження

Глава держави не став в четвертий раз продовжувати режим надзвичайного стану, який діяв з квітня

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена не став знову продовжувати дію режиму надзвичайного стану (НС), введеного в країні після серії терактів у квітні, у результаті яких загинуло близько 250 осіб. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерело в канцелярії глави держави.

«Президент не випустив нову декларацію про продовження режиму надзвичайного стану на новий період», - заявило джерело агентства.

Влада Шрі-Ланки ввела режим надзвичайного стану 22 квітня після серії терактів, щоб наділити поліцію і збройні сили повноваженнями, необхідними для забезпечення громадської безпеки. Раніше президент продовжував дію режиму надзвичайного стану тричі.

Нагадаємо, у квітні під час терактів у церквах та готелях Шрі-Ланки загинули 253 людей.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

До розслідування серії вибухів у Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів у Шрі-Ланці.

На початку травня поліція Шрі-Ланки знайшла тренувальну базу терористів.