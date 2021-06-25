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    Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель про саміт із Путіним

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    Ангела Меркель та Еммануель Макрон підтримали ідею запросити Володимира Путіна на саміт ЄС - Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель про саміт із Путіним

    Ангела Меркель та Еммануель Макрон підтримали ідею запросити Володимира Путіна на саміт ЄС

    Фото: ЕРА

    Пропозиція канцлерки Німеччини була вилучена з комюніке після переговорів

    Лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg.

    Пропозиція була вилучена з комюніке після переговорів, заявила Меркель.

    Пропозицію Франції та Німеччини розкритикував керівник уряду Нідерландів Марк Рютте, який заявив журналістам, що не буде відвідувати самітів з Путіним.

    Румунський президент Клаус Іоганнес заявив, що поки рано говорити про саміт з Путіним, а прем'єр Естонії Кая Каллас зазначила, що з подивом виявила, що це питання обговорюється.

    Нагадаємо, 23 червня Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

    24 червня Меркель під час виступу в Бундестазі закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним.

    «На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом … Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу», – сказала Меркель.

    Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.

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    Теги: ЄС Росія Німеччина Ангела Меркель саміт Путін політика Еммануель Макрон президент
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    Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель про саміт із Путіним