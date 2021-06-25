Лідери ЄС відхилили пропозицію Меркель про саміт із Путіним

Ангела Меркель та Еммануель Макрон підтримали ідею запросити Володимира Путіна на саміт ЄС

Пропозиція канцлерки Німеччини була вилучена з комюніке після переговорів

Лідери країн Європейського Союзу відхилили пропозицію Німеччини та Франції провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція була вилучена з комюніке після переговорів, заявила Меркель.

Пропозицію Франції та Німеччини розкритикував керівник уряду Нідерландів Марк Рютте, який заявив журналістам, що не буде відвідувати самітів з Путіним.

Румунський президент Клаус Іоганнес заявив, що поки рано говорити про саміт з Путіним, а прем'єр Естонії Кая Каллас зазначила, що з подивом виявила, що це питання обговорюється.

Нагадаємо, 23 червня Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.

24 червня Меркель під час виступу в Бундестазі закликала ЄС до прямого діалогу з Путіним.

«На мій погляд, ми, як Європейський Союз, також повинні прагнути безпосереднього контакту з Росією та російським президентом … Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу», – сказала Меркель.

Саміти ЄС з Путіним були припинені після того, як Росія окупувала Крим в 2014 році.