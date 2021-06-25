«Вагнергейт»: Зеленський визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державну зраду

Всі хто казали, що операції із затримання так званих «вагнерівців» не було – свідомо брехали

Президент Зеленський в ефірі 1+1 визнав, що особисто попередив Лукашенка про операцію українських та іноземних спецслужб із затримання так званих «вагнерівців».

Це означає декілька речей:

1. Всі хто казали, що операції не було – свідомо брехали. Довіри цим людям ніколи не було для розумної аудиторії. Тепер не буде і у довірливої. Ті хто брехали, що операції не було – злочинці.

2. Президент особисто визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка і Путіна. Ця дія могла бути несвідомою, імпульсивною, глупою.

Можливо Зеленський хотів досягнути іншого результату. Але вийшла дія на користь РФ. Є ознаки державної зради і зради ним наших спецслужб та міжнародних партнерів.

3. Ця дія Зеленського підірве довіру наших партнерів до України. Вже підірвала.

Проводити з нами масштабні спільні таємні операції ніхто більше не буде.

Поновлювати довіру доведеться вже наступній владі і забере це багато років та і не факт, що вдасться.

Джерело: блог Мирослава Гая

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.