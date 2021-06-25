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    Думки вголос

    «Вагнергейт»: Зеленський визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державну зраду

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    «Вагнергейт»: Зеленський визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державну зраду

    Всі хто казали, що операції із затримання так званих «вагнерівців» не було – свідомо брехали

    Президент Зеленський в ефірі 1+1 визнав, що особисто попередив Лукашенка про операцію українських та іноземних спецслужб із затримання так званих «вагнерівців».

    Це означає декілька речей:

    1. Всі хто казали, що операції не було – свідомо брехали. Довіри цим людям ніколи не було для розумної аудиторії. Тепер не буде і у довірливої. Ті хто брехали, що операції не було – злочинці.

    2. Президент особисто визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державна зрада на користь диктаторів Лукашенка і Путіна. Ця дія могла бути несвідомою, імпульсивною, глупою.

    Можливо Зеленський хотів досягнути іншого результату. Але вийшла дія на користь РФ. Є ознаки державної зради і зради ним наших спецслужб та міжнародних партнерів.

    3. Ця дія Зеленського підірве довіру наших партнерів до України. Вже підірвала.

    Проводити з нами масштабні спільні таємні операції ніхто більше не буде.

    Поновлювати довіру доведеться вже наступній владі і забере це багато років та і не факт, що вдасться.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Путін Володимир Зеленський державна зрада вагнергейт
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    «Вагнергейт»: Зеленський визнав участь у діях, які можна кваліфікувати, як державну зраду