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    Уряд РФ нестачу будівельників покриє «мобілізованими» пенсіонерами

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    В путінській Росії на найвищому рівні ведуть мову про використання радянського досвіду з трудової &laquo;мобілізації&raquo; пенсіонерів для потреб будівельників - Уряд РФ нестачу будівельників покриє «мобілізованими» пенсіонерами
    В путінській Росії на найвищому рівні ведуть мову про використання радянського досвіду з трудової «мобілізації» пенсіонерів для потреб будівельників
    Фото: dp.ru

    Віцепрем'єр з уряду РФ Марат Хуснуллін запропонував залучити до виконання будівельних робіт непрацюючих пенсіонерів

    У зв'язку з гострою нестачею в РФ трудових ресурсів в будівельній галузі, віцепрем'єр з уряду цієї країни Марат Хуснуллін запропонував залучити до виконання робіт непрацюючих пенсіонерів.

    «В агломераціях сьогодні гостра нестача трудових ресурсів. При цьому треба розуміти ще, що ми потрапили в демографічний провал 90-х і початку нульових. Тому нам треба вибудувати грамотну політику залучення фахівців. Це і навчання, це і залучення, це і мобілізація навіть і непрацюючих пенсіонерів», – наводить його слова російська газета «Вєдомості».

    При цьому він зазначив, що подібну практику застосовували в СРСР.

    Перед цим російська влада заявляла про необхідність широкого залучення ув'язнених у різних галузях промисловості. З огляду на нову, пов'язану з осінніми виборами до Держдуми, хвилю політичних репресій, аналітики навіть стали проводити паралелі з ГУЛАГом.

    Що ж стосується браку робітників та інженерів на російських будовах, то експерти кажуть про український чинник. Мовляв, з початком війни у 2014 році та впровадження санкцій будівельники з України стали значно менше їхати на заробітки до РФ. Спрацювало тут і надання громадянам України безвізового режиму в'їзду до ЄС, де умови праці є значно привабливішими за російські.

    Тим часом українських пенсіонерів з 1 липня чекає збільшення пенсій.

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    Теги: Росія пенсіонери путінський режим демографічна криза СРСР заробітчани пенсія
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    Уряд РФ нестачу будівельників покриє «мобілізованими» пенсіонерами