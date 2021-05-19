Заступник голови Меджлісу назвав спосіб повернути Крим Україні

Порушення прав громадян України в Криму можна зупинити, тільки примусивши Росію до відновлення кордонів, зазначив Джелялов

18 травня Україна вшановувала пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов розповів у програмі на телеканалі «Україна 24» про становище кримських татар на цей час.

«Сьогодні відбувається іспит для міжнародної спільноти, коли одна держава, яка позиціонує себе як велика й сильна держава, порушує міжнародне право, порушує кордони сусідів, захоплює території – як на це відреагує світ.

Потрібно розуміти, що порушення прав громадян України в Криму, зокрема кримських татар, які системно тривають у Криму впродовж 7 років, можна зупинити, тільки примусивши Росію до відновлення кордонів, і щоб вони повернулися в рамки міжнародного права, міждержавних домовленостей», – сказав він.

За словами Джелялова, крім примусу, ніякі інші методи не спрацюють.

«Інакше зупинити всі ці негативні процеси, які там відбуваються, – арешти, обшуки, викрадення людей тощо – неможливо, оскільки Росія не прислухається до обережних заяв. Тільки консолідованою, досить жорсткою позицією потрібно примушувати Росію до дотримання міжнародного права. Я вважаю, що «Кримська платформа« саме на це й повинна бути спрямована – консолідувати міжнародну спільноту й захистити територіальну цілісність держави та права своїх громадян у Криму», – сказав він.