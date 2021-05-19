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    Орехово-Зуєво та Барвіха. Ані Лорак шокувала географією свого нового гастрольного туру

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    Новий 2022 рік Лорак розпочне із відвідин Якутська і Хабаровська - Орехово-Зуєво та Барвіха. Ані Лорак шокувала географією свого нового гастрольного туру
    Новий 2022 рік Лорак розпочне із відвідин Якутська і Хабаровська
    Фото: РИА Новости

    Серед інших країн у гастрольному турі Лорак значиться Німеччина, де 23 листопада планується виступ співачки у місті Лемго

    Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорці Росії, оприлюднила свій графік гастролей. Він розписаний до кінця лютого 2022 року. Із нього видно, що найближчі пів року Лорак виступатиме лише в Росії. При чому окрім концертних майданчиків великих міст у турі значаться концерти в Орехово-Зуєво та у Барвисі під Москвою. У містечку Орєхово-Зуєво Лорак виступить вже наприкінці травня.

    Серед інших країн у гастрольному турі Лорак значиться Німеччина, де 23 листопада планується виступ співачки у місті Лемго. У грудні Лорак виступить в Празі і Гамбурзі.

    А от новий 2022 рік Лорак розпочне із відвідин Якутська і Хабаровська. За графіком її виступи на півночі РФ заплановані на лютий наступного року. Січень у гастрольному графіку співачки поки що не розписаний.

    Нещодавно Лорак зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим.

    Співачка у січні цього року вже відвідувала Київ. Тоді підписники в коментарях нагадали, що під час Революції Гідності Ані Лорак втекла в Росію, яка розв'язала війну проти України.

    Раніше Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому Кіркоров та Ані Лорак й досі народні артисти України.

    Також наприкінці лютого Ані Лорак представила довгоочікуваний сингл «Наполовину».

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    Теги: Росія українці Ани Лорак співачка концерт
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    Орехово-Зуєво та Барвіха. Ані Лорак шокувала географією свого нового гастрольного туру